نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يتقدم على إنبي في الشوط الأول بهدف "معلول" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تقدم الأهلي على نظيره إنبي بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليًا على استاد القاهرة الدولي في نصف نهائي كأس مصر للموسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي دفع بمهاجمه الفرنسب أنتوني موديست في التشكيل الأساسي لفريقه منذ البداية بعدما غاب عن آخر مواجهتين خاضها المارد الأحمر في دوري أبطال إفريقيا لعدم قيده إفريقيا.

بدأ الأهلي هذا اللقاء باحثًا عن تسجيل هدف التقدم مبكرًا معتمدًا على خطورة الثنائي بيرسي تاو وحسين الشحات ومن خلفهم محمد مجدي أفشة.

وحرم القائم الأيسر لمحمود البلعوطي حارس إنبي، حسين الشحات من إحراز الهدف الأول في الدقيقة ١١ تصدى لها القائم.

وأرسل علي فوزي ظهير أيمن إنبي كرة عرضية كرة من جهة اليمين أبعدها ياسر إبراهيم عن مناطق الخطورة.

وفي الدقيقة ٣٣ سجل التونسي علي معلول هدف الأهلي الأول من ركلة جزاء احتسبت بعد عرقلة أحمد كالوشا مدافع إنبي للمالي أليو ديانج لاعب الفريق الأحمر.

بعد هدف الأهلي الأول استمرت المحاولات الحمراء بُغية إحراز الهدف الثاني، حيث حاول حسين الشحات المرور من جهة اليسار ولكنه سقط في كرة مشتركة مع مدافع إنبي وحكم اللقاء لم يحتسب أي شيء.

ومرت الدقائق المتبقية من هذا الشوط الأول دون جديد لينتهي على واقع تقدم رجال مارسيل كولر بهدف نظيف.