نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على إنبي في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -





يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراته القادمه أمام فريق الإسماعيلي في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد القادم على إستاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري العام.

موعد مباراة الأهلي القادمة



ويستأنف المارد الأحمر مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك عقب نجاحه في عبور نهائي كأس مصر، على حساب فريق إنبي.



وفاز الأهلي على إنبي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما على إستاد القاهرة، لحساب الدور النصف النهائي من بطولة كأس مصر في نسخة الموسم الماضي.



والجدير بالذكر بدء الأهلي مشواره في بطولة الدوري العام بالفوز على المصري برباعية في المباراة التي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب.