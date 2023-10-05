نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. خالد الغندور يثير الجدل بعد فوز الأهلي على إنبي في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، على إلغاء هدف لفريق إنبي في شباك الأهلي، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس مصر لموسم 2022- 2023، وشهد فوز الأحمر بثلاثية نظيفة، والصعود لنهائي البطولة.

ماذا قال خالد الغندور بعد فوز الأهلي؟

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»: «هدف إنبي الملغي ليس له علاقة بالتسلل، عشان الكورة جاية من ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، مش من لاعب إنبي، لكن الحكم الفار اعتبرها اشتراك لاعب إنبي مع ياسر، وبالتالي لعبة الكورة لم يكن مسيطرا عليها».

موعد مباراة الأهلي القادمة



وفاز الأهلي على إنبي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما على إستاد القاهرة، لحساب الدور النصف النهائي من بطولة كأس مصر في نسخة الموسم الماضي.



والجدير بالذكر بدء الأهلي مشواره في بطولة الدوري العام بالفوز على المصري برباعية في المباراة التي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب.