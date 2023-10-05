نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي القادمة في البطولة العربية للأندية لكرة السلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للقاء مع نظيره فريق بيروت فيرست كلوب غدا يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر الجاري بستاد الريان ارينا في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات دور مجموعات بطولة الأندية العربية لكرة السلة موسم 2023/2024.

- موعد مباراة الأهلي وبيروت

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي وبيروت فيرست كلوب ظهر الجمعة في تمام الساعة الواحدة بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة الثانية بتوقيت أبو ظبي.

- نتيجة مباراة الأهلي والاتحاد الليبي

وحقق النادي الأهلي فوزا كبيرا على نظيره فريق الاتحاد الليبي بنتيجة 65/55 في اللقاء الأخير الذي جمعهم مساء يوم 2 أكتوبر الحالي ضمن منافسات البطولة العربية الكبرى.

- ترتيب مجموعة الأهلي



1- الأهلي 4 نقاط

2- دجلة الجامعة 3 نقاط

3- بيروت فيرست كلوب نقطتين

4- مجد طنجة نقطتين

5- الاتحاد نقطة