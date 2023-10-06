نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أهلي جدة المتوقع لمواجهة اتحاد جدة في الدوري السعودي.. محرز يقود الهجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر ماتياس يا يسلة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة على تشكيل فريقه المتوقع لمواجهة نظيره اتحاد جدة مساء اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023، في الجولة التاسعة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات.

ما هو تشكيل النادي الاهلي المتوقع لمواجهة نظيره اتحاد جدة في دوري روشن السعودي

في حراسة المرمي: إدوارد ميندي

في خط الدفاع: على مجرشي، روجيز إيبانيز، عبدالباسط هندي، سعد يسلم

في خط الوسط: محمد المجحد، فرانك كيسيه، جابريل فيجا

في خط الهجوم: رياض محرز، روبرتو فيرمينو، ألان سانت

تذاع أحداث مباراة الأهلي ضد اتحاد جدة عبر قناة SSC sport 1 السعودية الرياضية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قنوات ssc على عرب سات:

القمر الصناعي: عربسات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: – 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات SSC عبر القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.