نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات إصابة رامي ربيعة قبل مباراة الأهلي والإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخضع رامى ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي اليوم، السبت، لتحديد مصيره من مواجهة الإسماعيلي، بالدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على الإسماعيلي، في السابعة مساء غدٍ الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

ووضع أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للنادي الأهلي، برنامجًا تأهيليًا للاعب رامي ربيعة مدافع الفريق حتى يستطيع الانتظام في تدريبات المارد الأحمر بعد إصابته فى القدم.

وغاب رامى ربيعة عن مباراة إنبي لخضوعه لعملية خٌراج فى القدم أبعدته عن حسابات الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، في المباراة التي فاز بها الفريق بثلاثية نظيفة في نصف نهائي كأس مصر.