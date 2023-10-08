نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصل للهدف الـ50.. كم هدف ساهم فيه أحمد سيد زيزو؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل لاعب الزمالك أحمد السيد زيزو أرقاما مميزة، وذلك عقب هدفه أمام الزمالك في المباراة التي جمعت فريقه أمام البنك الأهلي في الدوري المصري.

وسجل زيزو هدف التعادل لفريقه في الشوط الثاني بعد الدقيقة 51 من عمر المباراة.

ووصل اللاعب للهدف رقم 50 في الدوري بقميص الزمالك بعد هدف اليوم.

وبشكل عام ساهم في 90 هدف في بطولة الدوري صنع منهم 40 هدف بالإضافة إلى تسجيل 50 هدف.



ويعود زيزو للتألق مع فريقه بعد فترة غياب بسبب المستحقات المتأخرة والذي غاب على إثرها في ذهاب مباراته في الكونفدرالية أمام أرتا سولار، وأولى مباريات الدوري أمام بيراميدز.

ويواجه الزمالك نادي سموحة في الجولة الرابعة السبت الموافق الحادي والعشرون من شهر أكتوبر وذلك عقب فترة التوقف الدولي.