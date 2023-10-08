عاجل.. نقل إمام عاشور للمشفى بعد إصابته أمام الإسماعيلي

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أحمد جودة - القاهرة - توجه إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى أحد المستشفيات القريبة من استاد برج العرب بالإسكندرية لإجراء أشعة على موضع الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه اليوم أمام الإسماعيلي.

نقل إمام عاشور للمشفى بسبب الإصابة

وكان إمام عاشور قد تعرض لإصابة عضلية خلال مباراة الأهلي اليوم أمام الإسماعيلي واضطر على إثرها لمغادرة ملعب المباراة حيث دفع السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأحمر بزميله طاهر محمد بديلًا له.

ونُقل إمام عاشور إلى أحد المستشفيات القريبة من استاد برج العرب بالإسكندرية رفقة الدكتور عبد المجيد أخصائي العلاج الطبيعي بفريق الأهلي لإجراء أشعة على موضع الإصابة.

ويتقدم الأهلي حاليا على الإسماعيلي بهدفين دون رد في المباراة المقامة على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.