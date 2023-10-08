عاجل.. التشخيص المبدئي لإصابة إمام عاشور في مباراة الأهلي والإسماعيلي

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أحمد جودة - القاهرة - خضع إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص مبدئي عقب تعرضه للإصابة خلال مواجهة الإسماعيلي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان إمام عاشور تعرض للإصابة خلال مواجهة الإسماعيلي، بالمباراة التي تقام في الوقت الحالي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

التشخيص المبدئي لإصابة إمام عاشور في مباراة الأهلي والإسماعيلي

وأثبت التشخيص المبدئي، إصابة اللاعب بكدمة في أنكل القدم والساق، على أن يخضع للكشف الطبي لتحديد موقفه خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتوجه اللاعب إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب المباراة، لإجراء أشعة، بعدما خرج من المباراة مصابًا ولم يستطع استكمال اللقاء.

