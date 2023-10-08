نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيرسي تاو أفضل لاعب في مباراة الأهلي والإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل الجنوب إفريقي بيرسي تاو جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة الفريق الأحمر اليوم أمام الإسماعيلي.

وظهر بيرسي تاو بمستوى مميز في مباراة اليوم حيث سجل الهدفين الأول والثالث.

وقام تاو بتسلم جائزة أفضل لاعب في اللقاء من قِبل من مندوب رابطة الأندية المحترفة عقب نهاية المباراة.



وفاز الأهلي مساء اليوم الأحد على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جرى على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.