نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "قلة أدب وغل".. شوبير يعلق على إصابة إمام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هاجم الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، بعض الجماهير بعد التعليقات السيئة عقب إصابة إمام عاشور في مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز.

وعلق شوبير، خلال برنامجه «مع شوبير» المذاع عبر «راديو أون سبورت إف إم»: "لما يتعب حد عندك في بيتك أو حد صاحبك أول حاجة بتقولها إيه.. ألف سلامة أو لو حد حتى متحبوش هتقول يا سيدي الله يسهله".

شوبير يعلق على إصابة إمام عاشور

وأضاف:" فوجئت الحقيقة بحاجتين، وللأسف الاتنين أسوء من بعض الأولى تتمثل في إدعاء إصابة إمام عاشور بقطع في الرباط الصليبي والثانية تتمثل في حالة كسر في رجله، ماشي هنقولها تحت بند الاجتهاد".

وأكمل حديثه قائلا: "لكن الحاجة التانية الصعبة جدا هي شوية الدعوات زي إلهي تنام ما تقوم إلهي مش عارف إيه، إيه ده يا جماعة إيه اللي حصل لنا أنا مستغرب جدا إمام راح الأهلي راح الزمالك مش قصة، إيه كم الغل اللي موجود عند البعض ده، ويردوا عليك يقولولك أصل ده تحفيل ده مش تحفيل ده قلة أدب إن حد يدعي عليك".

وفاز النادي الأهلي على نظيره نادي الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف في ختام الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس الأحد على ستاد ” برج العرب” بالإسكندرية.

