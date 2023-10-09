نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الكشف عن سر اختيار فيتوريا لنجم الأهلي الشاب لتعويض إمام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، ضم أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي، لمعسكر الفراعنة، الذي ينطلق اليوم الإثنين استعدادًا لمباراتي زامبيا والجزائر وديًا.

ويقيم منتخب مصر معسكرًا خلال فترة التوقف الدولي، في الإمارات، ليخوض وديتين أمام زامبيا يوم 12 أكتوبر، والجزائر في 16 من نفس الشهر.

سبب ضم كوكا لمعسكر منتخب مصر

وقرر فيتوريا ضم كوكا، ليكون بديلا لزميله إمام عاشور، والذي تعرض للإصابة خلال مباراة الأهلي والإسماعيلي.

وكان إمام عاشور غادر مباراة الأهلي والإسماعيلي باكيًا، في الدقيقة 30 من عمر المباراة، متأثرًا بإصابة قوية.

طبيب الأهلي أعلن أن الآشعة التي أجراها إمام عاشور أثبتت أن إصابته عبارة عن كدمة في قصبة الساق والكاحل.

وعلم الفجر الرياضي، أن سر استدعاء أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي، لتعويض إمام عاشور هو رغبة فيتوريا في ضم عناصر شابة للمنتخب، ضمن خطته للنزول بمعدل الأعمار في الفراعنة.

ويرى فيتوريا، أن ضم عناصر من المنتخب الأولمبي لصفوف المنتخب الأول عامل إيجابي ويساعدهم على النضج والتطور، خاصة وأنه يمثلون مستقبل الكرة المصرية.

وكان فيتوريا قد ضم محمد حمدي الظهير الأيسر لنادي إنبي خلال معسكر الفراعنة في سبتمبر الماضي.

