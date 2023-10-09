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أحمد جودة - القاهرة - اعتذر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن معسكر منتخب جنوب إفريقيا الجاري، وذلك لأسباب شخصية غير مُعلنة حتى الأن.

بيرسي تاو يعتذر عن الانضمام إلى منتخب جنوب إفريقيا



وبحسب ما جاء في تقارير صحفية جنوب أفريقية، إن تاو قام بإبلاغ الجهاز الفني لجنوب إفريقيا أنه لن يستطيع التواجد في المعسكر الحالي لسبب غير معروف، خاصة وأن اللاعب لايعاني من أي الإصابات.



ويذكر أن تاو قد تألق أمس مع النادي الأهلي أمام الإسماعيلي حيث سجل هدفين من أصل ثلاثة أهداف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب برج العرب بالأسكندرية.



حيث سجل تاو أربعة أهداف في أربع مباريات بالدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ويستضيف منتخب جنوب افريقيا إيسواتيني يوم الجمعة قبل السفر إلى ساحل العاج لمواجهة مستضيف كأس الأمم الأفريقية المقبلة في اليوم الموافق 17 أكتوبر.

ويبدأ منتخب بافانا بافانا مشواره في تصفيات كأس العالم 2026، لمباراته أمام بنين يوم 13 نوفمبر.



ويستأنف الأهلي تدريباته في السبت المقبل، على ملعب ستاد التتش بمقر النادي بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق سيمبا التنزاني، في المباراة الافتتاحية لبطولة الدوري الإفريقي في نسخته الأولى يوم 20 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي الدوري الإفريقي مساء يوم 20 أكتوبر الجاري، على ملعب سيمبا التنزاني، بينما تقام مباراة الإياب يوم 24 أكتوبر على ملعب ستاد القاهرة الدولي.