انت الأن تتابع خبر نصف نهائي البطولة العربية لكرة السلة.. موعد مباراة الأهلي وسلا المغربي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصلت البطولة العربية لكرة السلة المقامة في قطر، للدور نصف النهائي وستكون مباراة الأهلي وسلا المغربي أحد مباريات هذا الدور.الأهلي تأهل لنصف النهائي في البطولة العربية لكرة السلة المقامة في قطر، بعد الفوز 82-77 على الاتحاد السكندري في لقاء الدور ربع النهائي.

بينما فريق سلا المغربي وصل لنصف النهائي في البطولة العربية لكرة السلة، بعد الفوز على فريق بيروت اللبناني.

ويسعى الأهلي للفوز بالمباراة والتأهل للدور النهائي وتحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخ كرة السلة بالنادي الأهلي.

موعد مباراة الأهلي وسلا المغربي في نصف نهائي البطولة العربية لكرة السلة

المباراة ستقام اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023، وتنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودجية وقطر، السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسلا المغربي في البطولة العربية لكرة السلة

المباراة منقولة بشكل مباشر عبر قنوات دبي الرياضية والكأس.

قائمة الأهلي في البطولة العربية للأندية لكرة السلة

سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبوالنصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، أحمد مهيب، يوسف المعدوي.

مشوار الأهلي في البطولة العربية لكرة السلة للأندية

الأهلي بدأ مشواره في البطولة بالفوز على دجلة الجامعة العراقي، ومن ثم الاتحاد الليبي في ثاني المواجهات، ثم الانتصار على مجد طنجة المغربي، والهزيمة في ختام مباريات دور المجموعات أمام فريق بيروت اللبناني.

وفي دور الـ16 فاز فريق سلة الأهلي على الفتح السعودي ثم على الاتحاد السكندري في دور الثمانية.