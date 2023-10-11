نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سيمبا في دوري السوبر الأفريقي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم الإفريقية حول العالم، موعد إنطلاق فعاليات منافسات دوري السوبر الإفريقي في نسخته الأولى لعام 2023، والتي ستشهد على العديد من المواجهات القوية.

توقيت مباراة الأهلي ضد سيمبا في الدوري الإفريقي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره نادي سيمبا التنزاني، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء الجمعة 20 أكتوبر الجارى فى دار السلام فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي).

بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر فى القاهرة.

طريق الأهلى فى الدوري الأفريقى

فى حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزانى سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائي.

والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري السوبر الأفريقي 2023

أما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري السوبر الأفريقي 2023، تنقل قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية مباريات بطولة دوري السوبر الأفريقي 2023 بشكل حصري للجماهير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما ستوفر قنوات أبو ظبي الرياضية خاصية البث المباشر للمباريات البطولة عن طريق الإنترنت من خلال تطبيق AD Sports.