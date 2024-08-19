انت الأن تتابع خبر ليس " زيزو " .. الزمالك منفتح على بيع نجم الفريق مقابل 2 مليون دولار .. الخزينة هتنتعش !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعاني نادي الزمالك من بعض الأزمات المادية وهو شئ واضح للغاية في سوق الانتقالات الحالية ، حيث أن لدى النادي العديد من الأهداف التي يرغب في الحصول عليها بشكل كبير لكن العائق الوحيد هو المقابل المادي الذي يجب أن يتوافر ومن الحلول التي من الممكن أن تجلب لك أموال سريعة هي التخلص من بعض النجوم في الفريق الأول لكرة القدم ثم يتم استقدام لاعبين أخرين من خلال استثمار هذه الأموال ، حيث أن لدى إدارة الزمالك العديد من النجوم اللذين هم مطمع من جانب الكثير من الأندية داخل وخارج مصر

عرض إماراتي لنجم الزمالك