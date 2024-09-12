نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل إصابة أشرف داري وموقفه من المشاركة في مباراة جورماهيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فريق جورماهيا ضمن منافسات دور ال 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا في موسمه الجديد.

وتعرض النجم المغربي أشرف داري مدافع فريق الأهلي لإصابة قوية في الأيام القليلة الماضية خلال تواجده مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا.

موقف أشرف داري من المشاركة في مباراة الأهلي ضد جورماهيا

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "أشرف داري عاد إلى القاهرة من أجل المشاركة في تدريبات الأهلي، وخضع لبعض الفحوصات الطبية".

وأضاف:" أثبتت الفحوصات الطبية، إصابة أشرف داري بالتواء في كاحل القدم، ومن المقرر أن يتسلم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تقرير عن حالته".

واختتم: "هناك تأكيد على صعوبة لحاقه ببعثة الأهلي المتجهة إلى كينيا لمواجهة فريق جروماهيا، في بطولة دوري أبطال إفريقيا".