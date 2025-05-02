نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم المصرية عن موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي.

فاز الأهلي على بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية من الدوري المصري بينما خسر حرس الحدود من بيراميدز بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 43 نقطة في جدول الدوري المصري بينما يحتل حرس الحدود المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

موقف الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري

احتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الماضي برصيد 85 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 27 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر 3 مباريات.

في حين صعد حرس الحدود إلى الدوري المصري بعد احتلاله المراكز المؤهلة للصعود إلى الدوري الممتاز.

موعد مباراة مودرن الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وحرس الحدود يوم الأحد 4 مايو 2025 على استاد القاهرة الدولي وذلك ضمن منافسات مجموعة البطولة من بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستقوم قنوات أون تايم سبورتس المصرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الدوري المصري بنقل أحداث المباراة.