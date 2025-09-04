نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يستعين بنجومه القدامى لمعاونة النحاس في مهمته المؤقتة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النادي الأهلي تشكيل جهازه الفني المؤقت والذي جاء بقيادة المدرب عماد النحاس والذي تولى المسؤولية بعد رحيل الاسباني خوسيه ريبيرو.

وجاء تشكيل الجهاز الفني المؤقت للأهلي من عماد النحاس مديرا فنيًا، عادل مصطفى مدربا عاما، محمد نجيب مدربا مساعدا، أمير عبد الحميد مدربا لحراس المرمى، عبد الرحمن عيسى مدرب للأحمال مع بقاء الجهاز الإداري والطبي دون إجراء تغييرات.

وقرر النادي الأهلي فسخ التعاقد مع مدربه الاسباني بعد 7 مباريات فقط لم يحقّق فيها سوى فوز وحيد.

وجاء الإقالة بعد خسارة الفريق الأول في النادي الأهلي أمام نظيره بيراميدز بهدفين نظيفين في القمة التي جمعت بينهم في الجولة الخامسة.