نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيمان خليف خارج بطولة العالم للملاكمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال بوريس فان دير فورست رئيس الاتحاد العالمي للملاكمة إن الجزائرية إيمان خليف لها الحق في الاستئناف ضد قرار الاتحاد بمنعها من المنافسة في بطولاته ما لم تخضع لاختبار تحديد النوع، موضحا أنها لن تنافس في بطولة العالم لأنها لم تتقدم بطلب للمشاركة.

وفي مايو (أيار) الماضي، ألزم الاتحاد العالمي للملاكمة، الذي سيشرف على الرياضة في أولمبياد 2028، جميع الملاكمين بالخضوع لاختبار لتحديد النوع للمشاركة في بطولاته وذلك بعد أقل من عام من فوز إيمان والتايوانية لين يو-تينج بالميدالية الذهبية في باريس وسط خلاف بشأن هويتهما الجنسية.

لكن إيمان استأنفت أمام محكمة التحكيم الرياضية، وهي أعلى محكمة قضائية رياضية، سعيا لإلغاء قرار الاتحاد.

وقال فان دير فورست اليوم الأربعاء: «لإيمان الحق في تقديم هذا (الاستئناف). بالنسبة لنا، من المهم التأكيد على أننا فرضنا هذه الاختبارات الإلزامية لضمان إقامة منافسات آمنة وتنافسية وعادلة».

وأضاف: «أعلنا ذلك في مايو. وبالنسبة لنا، الجميع متساوون. كل ملاكمة هنا مطالبة بتقديم عدة وثائق، بما في ذلك اختبار تحديد النوع».

وتنطلق بطولة العالم للملاكمة في ليفربول يوم الخميس، وعندما سئل عما إذا كانت إيمان فشلت في الاختبار، قال فان دير فورست: «من السابق لأوانه استخلاص الاستنتاجات. ببساطة لم تدخل البطولة ممثلة لاتحاد بلادها الوطني هنا في ليفربول».

ولم يرد الاتحاد الجزائري للملاكمة على الفور على طلب التعليق.

