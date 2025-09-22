نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود أبو الدهب: جمهور الزمالك "شاغل باله بزيزو".. وبن شرقي أفضل من بيزيرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علَقَ محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق على المقارنات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين أحمد مصطفى زيزو نجم القلعة الحمراء، والبرازيلي خوان ألفينا بيزيرا نجم الزمالك المنضم إلى الأبيض هذا الموسم قادمًا من فريق أوليكساندريا الأوكراني.

وقال محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية TeN:

جمهور الزمالك "شاغل باله بزيزو" منذ رحيله بشكل مفاجئ إلى الأهلي هذا الموسم، ولن يُمحى من ذاكرتهم، مهما تعاقد النادي مع لاعبين آخرين، وأرفض مقارنته بالبرازيلي خوان ألفينا بيزيرا.

وتابع: جمهور الزمالك صنع من خوان ألفينا بيزيرا أسطورة بشكل مبكر رغم أنه لم يقدم كل ما يستحق هذا الضجيج، فهو لا يجيد التسديد على المرمى، وأرى أن المغربي أشرف بن شرقي نجم الأهلي أفضل منه فهو يمتلك حلول حقيقة على مرمى المنافسين، على عكس بيزيرا الذي يمتاز بالمراوغات فقط.

