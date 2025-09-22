نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القناة الناقلة لمباراة الهلال والعدالة في كأس الملك والمعلق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث مشجعو الهلال في جميع أنحاء الوطن العربي عن القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد العدالة في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الإثنين على ا

ملعب ' مدينة الملك الأمير عبد الله بن جلوى الرياضية"، وذلك في إطار دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة الهلال ضد العدالة في كأس الملك

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة الهلال ضد العدالة اليوم الإثنين في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد العدالة في كأس الملك

سيتم نقل وإذاعة مباراة الهلال ضد العدالة مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات الثمانية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا الثمانية 1HD.

معلق مباراة الهلال ضد العدالة في كأس الملك

لم تعلن قنوات الثمانية حتى الآن عن معلق مباراة الهلال ضد العدالة في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الإثنين في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

