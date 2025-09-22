نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمال العدل: زيزو يذكرني بمسلسل " خيانه عهد " بعد انتقاله للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتقد جمال العدل عضو لجنة الاستثمار بنادي الزمالك، انتقال احمد سيد زيزو من الزمالك إلى الاهلي مشيرا إلى إنه خان نادي الزمالك

جمال العدل: زيزو يذكرني بمسلسل " خيانه عهد " بعد انتقاله للأهلي

وقال العدل في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: زيزو يذكرني بمسلسل " خيانه عهد " بعد انتقاله للأهلي رغم أن الزمالك لم يقصر مع اللاعب

وأردف: زيزو لاعب جيد ولكنه ليس أسطورة وزيزو ترك الزمالك في آخر فترة بسبب عدم توافر الفلوس في نادي الزمالك وعبد الله السعيد افضل لاعب في مصر

وواصل: الزمالك عرض على زيزو ٨٠ مليون سنويا وأرضة لبس الاهلي باظت بعد التعاقد مع زيزو

