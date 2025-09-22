نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمال العدل: زيزو يذكرني بمسلسل " خيانه عهد " بعد انتقاله للأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
انتقد جمال العدل عضو لجنة الاستثمار بنادي الزمالك، انتقال احمد سيد زيزو من الزمالك إلى الاهلي مشيرا إلى إنه خان نادي الزمالك
جمال العدل: زيزو يذكرني بمسلسل " خيانه عهد " بعد انتقاله للأهلي
وقال العدل في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: زيزو يذكرني بمسلسل " خيانه عهد " بعد انتقاله للأهلي رغم أن الزمالك لم يقصر مع اللاعب
وأردف: زيزو لاعب جيد ولكنه ليس أسطورة وزيزو ترك الزمالك في آخر فترة بسبب عدم توافر الفلوس في نادي الزمالك وعبد الله السعيد افضل لاعب في مصر
وواصل: الزمالك عرض على زيزو ٨٠ مليون سنويا وأرضة لبس الاهلي باظت بعد التعاقد مع زيزو