المنافسة على لقب الدوري الإماراتي تتضح وتحسن تهديفي ملحوظ

بدأت صورة المنافسة على لقب الدوري الإماراتي لكرة القدم للمحترفين تتضح بعض الشيء، مع استمرار العين وشباب الأهلي في صراع الصدارة بعد الجولة الرابعة التي تحسن فيها المعدل التهديفي بشكل ملحوظ.

وفي ما يلي أبرز مقتطفات الجولة الرابعة من المسابقة..

* منافسة

أكد شباب الأهلي حامل اللقب والعين أكثر فريق تتويجًا (14 لقبًا)، أنهما قادران على أن يصبحا فرسي الرهان في الدوري هذا الموسم، بعدما واصل الفريقان انطلاقتهما المميزة.

وفاز العين 3-0 على خورفكان، وتجاوز شباب الأهلي عقبة صعبة بفوز متأخر 0-1 على مضيفه النصر، ليرتفع رصيد الفريقين إلى 10 نقاط مع تفوق العين المتصدر بفارق الأهداف.

وفاز الفريقان في ثلاث مباريات وتعادلا مرة واحدة منذ بداية الموسم، ويبتعدان بفارق نقطتين عن الوحدة ثالث الترتيب الذي فاز 5- 2 على الظفرة.

* تحسن المعدل التهديفي

تحسن المعدل التهديفي بشكل ملحوظ في الجولة الرابعة مقارنة بالجولة الثالثة التي شهدت إحراز 11 هدفًا فقط، بمعدل 1.75 هدفًا في المباراة الواحدة وهو أقل معدل تهديفي حتى الآن هذا الموسم.

وساعد فوز الوحدة 5-2 على الظفرة، وانتصار الجزيرة 4-0 على بني ياس، في وصول الحصيلة التهديفية في الجولة الرابعة إلى 20 هدفًا وهي الأعلى هذا الموسم، بمعدل 2.85 هدفا في المباراة الواحدة.

* المعاناة تتواصل

تواصلت معاناة دبا وبني ياس، بعد تعرض الفريقين للخسارة الرابعة تواليًا هذا الموسم، وعدم حصولهما على أي نقطة حتى الآن.

وتضاعفت معاناة بني ياس بخسارته الثقيلة 0-4 أمام ضيفه الجزيرة، ليقرر النادي إقالة المدرب البلغاري إيفايلو بيتيف، والتعاقد مع الروماني دانييل إيسايلا ليتولى قيادة الفريق في ولاية ثالثة.

وتلقى دبا الصاعد إلى دوري الأضواء، الخسارة الرابعة هذا الموسم، بعد سقوطه 2-1 أمام ضيفه كلباء، ويحتاج إلى عودة قوية في المباريات القادمة من أجل استعادة توازنه.

* صدارة هدافين

أصبح كودجو لابا هداف العين التاريخي في دوري المحترفين، بعدما أحرز ثلاثية فريقه في مرمى خورفكان.

وجاءت الثلاثية لترفع رصيد المهاجم القادم من توغو إلى سبعة أهداف في أربع مباريات في صدارة هدافي المسابقة حتى الآن، وأصبح الهداف التاريخي للعين بالدوري برصيد 125 هدفًا.