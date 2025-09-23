نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الوحدة في كأس الملك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم الآسيوية لمتابعة مباراة الاتحاد والوحدة وذلك ضمن منافسات بطولة كأس الملك في الموسم الحالي.

موعد مباراة الاتحاد والوحدة في كأس الملك

من المقرر أن تقام مباراة الاتحاد والوحدة يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 على ستاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية وذلك ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس الملك السعودي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

يمكن مشاهدة مباراة الوحدة والاتحاد في كأس الملك السعودي عن طريق قنوات ثمانية السعودية وخصصت الشبكة قناة Thmanyah 1 HD لبث المباراة في كأس خادم الحرمين الشريفين.

من المتوقع أن يخوض الاتحاد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: العيسي

خط الدفاع: ماريو ميتاي، دانيلو بيريرا، سعد الموسى، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: كانتي، فابينو، حسام عوار.

خط الهجوم: بيرجوين، الشهري، ديابي.

يخوض الاتحاد المباراة بمعنويات مرتفعة، حيث يسعى لبداية مشواره بكل قوة في رحلة الحفاظ على اللقب الذي حققه في الموسم الماضي ويطمح في مواصلة الانتصارات التي حققها في الدوري السعودي.

يدخل الاتحاد المباراة وهو يرفع شعار الفوز ولا شيء غيره من أجل حجز مقعد في الدور ربع النهائي والمنافسة على على لقب البطولة التي فاز بها 10 مرات حتى الآن.

بينما ينافس الوحدة في دوري يلو الموسم الحالي ويتسلح بعامل الأرض والجمهور ويأمل في تحقيق مفاجأة وإقصاء الاتحاد من الكأس لتعويض جماهيره عن الهزيمة في افتتاح مبارياته في الدرجة الثانية السعودي