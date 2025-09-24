نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير: فيريرا أضاع الفوز أمام الجونة... ويفكر في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد الإعلامي أحمد شوبير المدير الفني لنادي الزمالك، جوسفالدو فيريرا، محمّلًا إياه مسؤولية فقدان نقطتين ثمينتين أمام فريق الجونة في اللقاء الأخير بالدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير، خلال تصريحاته في برنامج "راديو أون سبورت إف إم"، إن فيريرا ارتكب أخطاء فنية واضحة، أبرزها إجراء تعديلات غير مبررة على التشكيل الأساسي، وإراحة بعض اللاعبين الأساسيين في وقت كان الفريق في أمسّ الحاجة للنقاط الكاملة.

وأوضح شوبير أن البرتغالي بدا وكأنه يفكر في مباراة القمة أمام الأهلي أكثر من تفكيره في مواجهة الجونة، وهو ما اعتبره كارثة فنية.

وأضاف أن المدرب تعمّد منح المدافع بيزيرا إنذارًا في اللقاء السابق، من أجل إراحته أمام الجونة ليكون متاحًا لموقعة القمة، وهو قرار أثار علامات استفهام عديدة حول أولويات الجهاز الفني.

وتابع شوبير: "المدرب كان يجب أن يحسم مباراة الجونة أولًا، ثم يفكر في الأهلي... الزمالك فقد نقطتين بتصرفات غير مبررة، وهذه ليست إدارة مباراة كبيرة".