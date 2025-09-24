نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد التتويج بكأس الانتركونتينتتال.. بعثة بيراميدز تستعد للعودة إلى مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة استعدادا لبدء رحلة العودة إلى القاهرة بعد التتويج بلقب كأس القارات الثلاث.

بعثة بيراميدز تستعد للسفر إلى مصر

وحقق بيراميدز فوزا كبيرا على الأهلي السعودي بملعب الإنماء في جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتوج بلقب كأس القارات الثلاث في إطار كأس الإنتركونتيننتال.

وتصل البعثة إلى القاهرة مساء اليوم بعد التتويج باللقب وأداء مناسك العمرة في مكة، استعدادا لبدء التجهيز لمواجهة طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

