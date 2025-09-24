نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادر شوقي: لا أعمل لمصلحة الأهلي.. أحمد فتحي لم يكن واضح واحترمت قرار أكرم توفيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال نادر شوقي وكيل اللاعبين، إن من الطبيعي أن يكون وكيل اللاعبين غير محبوب من الجماهير على عكس اللاعبين.

نادر شوقي: لا أعمل لمصلحة الأهلي.. أحمد فتحي لم يكن واضح واحترمت قرار أكرم توفيق

وتابع نادر شوقي خلال بودكاست "فنجان شاي" مع الإعلامي أحمد أسامة:" من حق الجماهير أن لا تحب وكلاء اللاعبين وشغل الوكيل غير مبني على حب الجماهير عكس اللاعبين".

وأضاف:" اللاعب يكون فاقد للذكاء إذا خسر حب الجماهير ولكن وكلاء اللاعبين مصلحته مع اللاعب وليس النادي وجمهوره".

وأكمل:" ليس من الطبيعي أن يعمل الوكيل لمصلحة نادي معين وليس لاعبه وأنا أركز دائمًا على العمل لمصلحة اللاعبين على عكس ما يتخيله البعض وهناك مسؤولين في الأهلي حاليًا يستطيع أي أحد أن يسألهم كيف يتعامل نادر شوقي في البحث عن حقوق لاعبيه".

واستطرد:" أكرم توفيق اختار طريقه واختار السفر ولا يوجد مشاكل بيني وبينه وعلاقتي به جيدة جدًا وكان واضح جدًا لذلك احترمه".

وأردف:" اما أحمد فتحي فلم يكن واضح، ما يهمني في كل شيء "الكلمة" وأنا لا أقصد التحامل على أي شخص".

