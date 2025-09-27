نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري السعودي.. أهلي جدة يعبر الحزم بثنائية البريكان ومجرشي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الأهلي على مضيفه الحزم 2 - صفر يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

ورفع الأهلي رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الحزم عند نقطتين في المركز الرابع عشر.

وسجل الأهلي هدف التقدم عن طريق فراس البريكان في الدقيقة 72، قبل أن يضيف علي مجرشي الهدف الثاني في الدقيقة 80.

وحقق الأهلي الفوز ليصالح جماهيره بعد أن ودع منافسات كأس أبطال القارات للأندية بعد هزيمته 1-3 على أرضه أمام بيراميدز المصري، بطل دوري أبطال إفريقيا.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز الاتفاق على مضيفه ضمك 3-1.

ورفع الاتفاق رصيده إلى سبع نقاط في المركز السابع، فيما تجمد رصيد ضمك عند نقطة في المركز السادس عشر.

وتقدم ضمك عن طريق فالنتين فادا في الدقيقة 38، وبعده بدقيقتين سجل خالد الغنام هدف التعادل للاتفاق.

وفي الدقيقة 57 عاد الغنام ليسجل الهدف الثاني له وللاتفاق، قبل أن يضيف جورجينو فينالدوم الهدف الثالث في الدقيقة 65.