نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سيد عبدالحفيظ يكشف لأول مرة حقيقة الخلاف مع محمود الخطيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي خلال تواجده في حلقة الليلة مع الإعلامي إبراهيم فايق، عن العديد من الأمور المتعلقة بكرة القدم داخل النادي الأهلي، وحقيقة وجود خلاف مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وكشف سيد عبد الحفيظ في حديثه قائلًا: "لا أنسى أبدا أفعال الخير التي حدثت معي، من الممكن أن يحدث خلاف بيني وبين بعض الأشخاص، ولكن نتقابل ويحدث عتاب وينتهي الأمر".

أكد عبد الحفيظ في حديثه قائلًا: "لا يوجد خلاف مع الخطيب، بل كانت رؤية للمجلس في وقت ما بشأن رحيلي عن منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي".

أوضح عبد الحفيظ: "لا أنسى أبدا أن محمود الخطيب أول من وضعني في منصب مدير الكرة عام 2010، بل كنت أرشح في ذلك الوقت إستمرار هادي خشبة في هذا المنصب".

أردف عبد الحفيظ: "الخطيب أكد على الثقة في قدراتي كمدير للكرة بالفريق مع بداية مشواري في هذا المنصب، كذلك أكد على على نجاحي مع الفريق".

اختتم عبد الحفيظ حديثه قائلًا: "الجزء لا يمكن أن يغطي على الكل ابدًا، هو مجرد جزء، لكن المجمل كان حلو".

