نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - شاهد ثنائي النصر ماني ورونالدو يحطما أحلام الاتحاد في كلاسيكو الدوري السعودي 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أمسية كروية مثيرة على ملعب "الإنماء" بجدة، تابع الملايين من عشاق الكرة السعودية والعربية قمة الجولة الرابعة بين النصر والاتحاد، والتي انتهت بفوز العالمي بثنائية نظيفة من توقيع ساديو ماني وكريستيانو رونالدو.

المباراة لم تكن مجرد مواجهة تقليدية في الدوري، بل جسدت صراعًا على الزعامة بين فريقين يمتلكان أسماءً عالمية تضع دوري روشن تحت الأضواء الإقليمية والدولية.

بداية نارية وهدف عالمي يهز الشباك

مع انطلاق صافرة الحكم، بدا النصر أكثر جاهزية، حيث ضغط لاعبوه على دفاع الاتحاد مبكرًا.

في الدقيقة التاسعة، استغل كومان المساحات وأرسل عرضية دقيقة داخل منطقة الجزاء، ليقابلها ساديو ماني بتسديدة يسارية مباشرة سكنت الزاوية البعيدة لحارس الاتحاد رايكوفيتش.

الهدف وصفته الجماهير بـ "العالمي"، وأعاد إلى الأذهان لمسات ماني في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال.

رونالدو يكتب النهاية برأسية تاريخية

لم يكتف النصر بالهدف الأول، بل واصل هجماته من الأطراف والعمق.

وفي الدقيقة 35، لعب ماني عرضية مثالية جديدة، ارتقى لها كريستيانو رونالدو ليضعها برأسية قوية في الشباك، معلنًا الهدف الثاني.

هدف! ⚽️🔥



ساديو ماني يفتتح الكلاسيكو الملتهب بهدف التقدم في شباك الاتحاد 🚀 #الاتحاد_النصر pic.twitter.com/5lzNJmekCc — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) September 26, 2025

— رياضة ثمانية (@thmanyahsports)



بهذا الهدف، رفع رونالدو رصيده إلى 946 هدفًا رسميًا في مسيرته، ما أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بين السعوديين والمصريين على حد سواء.

تشكيل الفريقين في الكلاسيكو السعودي

النصر:

الحارس: بينتو ماثيوس

الدفاع: بوشل – سيماكان – مارتينيز – أيمن يحيى

الوسط: عبد الله الخيبري – بروزوفيتش – فيليكس – كومان

الهجوم: ماني – رونالدو

تشكيل النصرضد الاتحاد

الاتحاد:

الحارس: رايكوفيتش

الدفاع: سعد آل موسى – بيريرا – الجليدان – معاذ فقيهي

الوسط: فابينيو – كانتي – حسام عوار

الهجوم: موسى ديابي – بيرجوين – كريم بنزيما

إحصائيات المباراة

الفريق التسديدات على المرمى الاستحواذ الركنيات الأخطاء الأهداف النصر 12 6 54% 5 9 2 الاتحاد 9 3 46% 4 11 0

ترتيب الدوري السعودي بعد الجولة الرابعة

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق النقاط 1 النصر 4 4 0 0 9 1 +8 12 2 الاتحاد 4 3 0 1 7 3 +4 9 3 الهلال 3 2 1 0 6 2 +4 7 4 الشباب 4 2 0 2 5 4 +1 6 5 الأهلي 3 1 1 1 4 3 +1 4

اعتمد النصر في مواجهة الكلاسيكو على سرعة التحول الهجومي عبر الأطراف، حيث شكّل كومان وماني مصدر الخطورة الدائم بفضل انطلاقاتهما السريعة وتمريراتهما الدقيقة. هذا الأسلوب أربك دفاع الاتحاد وأجبره على التراجع، فيما أظهر رونالدو نضجًا تكتيكيًا لافتًا، إذ لم يكتف بالتسجيل بل لعب دورًا مهمًا في سحب المدافعين وخلق مساحات استغلها زملاؤه بذكاء.

في المقابل، بدا الاتحاد ضعيفًا في الارتداد الدفاعي، ما سمح للنصر بفرض إيقاعه طوال اللقاء. ثنائية ماني ورونالدو أثبتت أنها الأخطر في الدوري حتى الآن، بعدما تبادلا الأدوار بين الصناعة والتسجيل، وهو ما جعل دفاع الاتحاد في موقف صعب، وعزز تفوق العالمي في واحدة من أصعب مباريات الموسم.

ردود الأفعال السعودية والمصرية

جماهير النصر ملأت تويتر و"إكس" بالاحتفالات، معتبرة الفوز بداية الطريق نحو اللقب.

عشاق الاتحاد أبدوا استياءهم من أداء الفريق، مطالبين بانتفاضة قبل مباريات الهلال والأهلي.

في مصر، كان الحديث الأبرز حول أداء ماني الذي ظل في صدارة الترند، بينما حظي رونالدو باهتمام إعلامي واسع.

النصر يواصل الحلم الكبير

بعد هذا الانتصار، يبدو أن النصر يسير بخطى ثابتة نحو لقب الدوري السعودي، خاصة مع التوازن بين الخبرة (رونالدو) والسرعة (ماني) والتكتيك الجماعي.

الاتحاد رغم الخسارة لا يزال منافسًا قويًا، لكنه بحاجة لإصلاحات تكتيكية في الدفاع والوسط إذا أراد العودة بقوة.

الجولة الرابعة أثبتت أن الدوري السعودي لم يعد مجرد بطولة محلية، بل أصبح ساحة لنجوم العالم، والجماهير العربية، خصوصًا في السعودية ومصر، تتابعه بشغف غير مسبوق.