نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القلعة الحمراء تستعد لانتخابات تاريخية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة الأهلي 2025 – 2029

انتخابات مجلس إدارة الأهلي

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة الجديد للفترة من 2025 حتى 2029، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت 27 سبتمبر 2025 وحتى الجمعة 3 أكتوبر 2025، يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً بمقر النادي.

وجاء القرار بعد موافقة وزارة الشباب والرياضة على تقديم موعد الترشح ليبدأ السبت بدلًا من الإثنين كما كان مقررًا، وذلك بعد التأكد من سلامة جميع الإجراءات التنظيمية للجمعية العمومية.

جدول أعمال الجمعية العمومية

ووجه مجلس الإدارة الدعوة للأعضاء العاملين المسددين للاشتراكات لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر انعقاده يومي 30 و31 أكتوبر المقبل، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 8 ديسمبر 2024.

مناقشة تقرير المجلس عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، وخطة النشاط للعام الجديد.

اعتماد الميزانية والحساب الختامي، والموازنة المقترحة لعام 2025 – 2026.

إجراء انتخابات مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2025 – 2029.

استعدادات لوجستية وتنظيمية

ويواصل الأهلي تجهيز كل الإجراءات اللوجستية لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء من الشفافية والنزاهة، مع التأكيد على توفير جميع المستندات المطلوبة للمرشحين، وتيسير عملية استقبال طلبات الترشح بشكل منتظم.

كما تم تكليف لجنة قضائية للإشراف الكامل على الانتخابات، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية، ويعكس حرص الأهلي على تعزيز الثقة بين الجمعية العمومية وأعضاء النادي.

انتخابات الأهلي.. حدث ينتظره الملايين

تمثل انتخابات الأهلي 2025 حدثًا مهمًا ليس فقط داخل جدران القلعة الحمراء، بل على الساحة الرياضية المصرية بأكملها، حيث ينتظر الأعضاء والجماهير معرفة الأسماء المرشحة لقيادة النادي في المرحلة المقبلة، واستكمال مسيرة الإنجازات الرياضية والإدارية.

وأكد مجلس الإدارة الحالي أن أبواب النادي ستظل مفتوحة أمام جميع الأعضاء لمتابعة تفاصيل العملية الانتخابية لحظة بلحظة، بما يعزز قيم المشاركة الديمقراطية والشفافية داخل الأهلي.