نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توفيق محمد: تشبيهي بمعلول أسطورة الأهلي "نقطة مميزة" في مسيرتي.. وأتمنى اللعب للثلاثي الكبار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد توفيق محمد لاعب بتروجيت الحالي وإنبي السابق، على أن أي لاعب يتمنى اللعب في النادي الأهلي، فهو نادي كبير وعريق وله اسم وتاريخ كبار جدًا، وكذلك الزمالك وبيراميدز، مشددًا على أنه يترك أموره لله لأنه سيفعل الأفضل له.

وتابع "توفيق" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: جاءتني عروض من أندية كثيرة في الدوري المصري الممتاز، وأتمنى اللعب لأحد الثلاثي الكبار، وجود اسمك ضمن الـ20 نادي في البطولة شيء مهم جدًا يجعلك تؤدي ما عليك وأكثر، يعلي تركيزك وهمتك من أجل الوصول لهدفك.

وأضاف لاعب بتروجيت الحالي: تشبيهي بعلي معلول أسطورة الأهلي شيء يسعدني جدًا من جماهير الأحمر، التونسي واحد من أهم المحترفين الذين لعبوا في مصر وحققوا إنجازات وبطولات وأرقام قياسية وتاريخية كبيرة باسم النادي، وبالتالي تشبيهي به شيء يجعلني فخور بنفسي حتى اعتزالي اللعب.

وواصل لاعب إنبي السابق: في حالة اللعب للأهلي، المقارنة مع علي معلول لن تشغلني، سأجتهد وأتعب وأعمل ما هو مطلوب مني وزيادة، وطبيعي الجماهير ستقارني بالتونسي، لإنه بمثابة جوهرة لهم، هو لاعب كبير وترك علامات مؤثرة في تاريخ الأهلي وذكريات مهمة مع جماهيره، وإن شاء الله سأكون على قدر المسؤولية في حالة انضمامي للأحمر.

واختتم توفيق محمد حديثه: أشبه التونسي علي معلول أسطورة الأهلي في عدة أشياء، طريقة لعب العرضيات والأداء الهجومي ونظيره الدفاعي، وهي أشياء تسعدني كون يتم تشبيهي بأحد أساطير النادي الأهلي التي تركت علامات مؤثرة في تاريخ الكرة المصرية وليس النادي فقط.