نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري أبطال إفريقيا.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة أيجل نوار الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق أيجل نوار البوروندي ضيفا على نظيره فريق الأهلي مساء اليوم السبت، وذلك في إطار مباريات إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتي ستقام على ستاد القاهرة الدولي.

يسعى المدرب الدنماركي ياس سوروب إلى تحقيق الفوز الثالث على التوالي له مع القلعة الحمراء، ومن الأقرب أن يبدأ مباراة الليلة أمام أيجل نوار البوروندي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، محمد شكري.

خط الوسط: مروان عطية، محمد علي بن رمضان، محمود حسن "تريزيجية".

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، جراديشار، أحمد مصطفى زيزو.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري لمباراة الأهلي أمام نظيره أيجل نوار البوروندي، وذلك بصوت المعلق الرياضي محمد عفيفي.

يذكر أن فريق الأهلي نجح في تحقيق الفوز بهدف نظيف أمام فريق أيجل نوار البوروندي في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.