نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يضرب بالهدف الأول في شباك الاتحاد السكندرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تجري الان أحداث الشوط الأول من مباراة النادي الاهلي أمام نظيره الاتحاد السكندرى والتي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الحادي عشر من عمر الدوري المصري الممتاز

وأحرز المغربي أشرف بن شرقي هدف المباراة الأول في الدقيقة 15 ليضع فريقه في المقدمة.

ويسعى الأهلي للفوز والزحف نحو الصدراة في رحلة الدفاع عن اللقب.

تشكيل الأهلي أمام الاتحاد السكندري

وأعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الأحمر أمام الاتحاد السكندري والذي جاء على النحو التالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي.



خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.



خط الوسط: مروان عطية ومحمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.



خط الهجوم: نيتس جراديشار.



ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام وأحمد عبد القادر ومحمد شكري ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر.

