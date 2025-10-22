نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدف بن شرقي يضع الأهلي في المقدمة أمام الاتحاد السكندري بالشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الشوط الأول من مباراة الاهلى والاتحاد السكندري التى تجرى حاليا على ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الحادية عشر بتقدم الفريق الأحمر بهدف دون رد.

وسجل هدف الشوط الأول المغربى بن شرقى فى الدقيقة 16 عندما مرر زيزو عرضية داخل منطقة الجزاء استقبلها المغربى أشرف بن شرقى وسددها فى المرمى.

سيطر النادى الأهلى على معظم فترات الشوط وكثف من هجماته على مرمى الاتحاد السكندرى ولاحت له اكثر من فرصة للتهديف.

وكاد الأهلى أن يسجل في الدقيقة 12 عندما مر أشرف بن شرقى من اكثر من لاعب من فريق الاتحاد السكندرى ومررها إلى تريزبجيه الذى سددها قوية ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى الاتحاد السكندرى.

واخترق لاعبو الأهلى دفاع الاتحاد السكندرى اكثر من مرة عن طريق زيزو وبن شرقى إلا أن صبحى سليمان حارس الاتحاد السكندرى وخط دفاعه تصدوا لتلك الهجمات.

وشهدت الربع ساعه الأخيرة من الشوط الأول عدد من الهجمات لنادى الاتحاد السكندرى الأولى من ضربة رأسية لمصطفى ابراهيم أخرجها الشناوى حارس الأهلى من على خط المرمى.

ولاحت فرصتين للاتحاد السكندري عن طريق فافيور اكيم تسرع في إنهاءهما لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلى بهدف دون رد.