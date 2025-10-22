نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ريال مدريد يعيش وضع معقد في سانتياجو برنابيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إندريك يعيش وضعًا معقدًا في ريال مدريد، إذ لم يشارك المهاجم البرازيلي الشاب في أي دقيقة منذ انطلاق الموسم الحالي، ليكون — إلى جانب فيرلان ميندي — أحد لاعبي الميدان الذين لم تطأ أقدامهم أرض الملعب بعد.

وفي مباراة الفريق أمام خيتافي بدا أن لحظة ظهوره الأولى قد حانت، إلا أن الأمر لم يحدث في النهاية.

احتمال الرحيل في يناير

وبحسب مصادر مقربة من النادي، فإن خيار رحيل إندريك خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل يبدو مطروحًا بقوة، على سبيل الإعارة. وتأتي هذه الخطوة بهدف منحه دقائق لعب وفرصة لاكتساب الخبرة في المستوى العالي، وهو ما يُعد ضروريًا لتطوره كلاعب واعد في كرة القدم الأوروبية.

اهتمام من أندية أوروبية

عدة أندية أبدت اهتمامها بخدمات المهاجم البرازيلي، من بينها ناديه السابق بالميراس، غير أن إدارة ريال مدريد أوضحت أن مستقبل اللاعب سيكون في أوروبا.

وفي هذا الإطار، كشف الصحفي رودرا من شبكة ESPN أن أولمبيك مارسيليا الفرنسي قد تواصل بالفعل مع محيط اللاعب لبحث إمكانية التعاقد معه، وهو ما يراه النادي الملكي خطوة إيجابية لتطور موهبة صاحب الـ18 عامًا.

دعم وثقة من الجهاز الفني

المدرب تشابي ألونسو تطرق إلى وضع إندريك خلال مؤتمره الصحفي الأخير، مؤكدًا أن المنافسة في مركز المهاجم داخل الفريق شديدة للغاية، مضيفًا:إندريك، إلى جانب غونزالو وبراهيم، يجب أن يكونوا دائمًا على أتم الاستعداد. نحن نتحدث عن كرة قدم النخبة، والموسم طويل ومليء بالمباريات".

حلمه: التألق في سانتياغو برنابيو

ورغم الحديث عن خروجه المؤقت، لا يزال حلم إندريك الأكبر هو النجاح والتألق بقميص ريال مدريد.

وخلال الصيف الماضي، طُرحت أمامه فكرة الإعارة، إلا أنه فضّل البقاء للقتال على مكانه في الفريق. لكن مع مرور الوقت وغياب الدقائق، قد يرى الآن أن الخروج المؤقت سيكون خطوة ضرورية لتطوير مستواه والعودة بقوة لاحقًا، كما فعل من قبله لاعبو الفريق مثل داني كارفاخال ونيكو باز.

ورغم كل ذلك، يواصل النادي الملكي إظهار ثقته الكاملة في اللاعب الشاب. فالمسؤول عن اكتشافه والتعاقد معه، جوني كالفات، لا يزال مقتنعًا بأن إندريك سيترك بصمته في تاريخ ريال مدريد عاجلًا أم آجلًا.