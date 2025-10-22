نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل توتنهام المتوقع أمام موناكو في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل توتنهام الإنجليزي استعداداته من أجل مواجهة موناكو ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعد المواجهة مرتقبة وحماسية كون سعي موناكو لاستعادة البريق الأوروبي بينما على الجانب الآخر يسعى توتنهام لتثبيت وجوده الأوروبي

تشكيل توتنهام المتوقع أمام موناكو:-

حارس المرمى: جولييلمو فيكاريو.

الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، ميكي فان دي فين، دجيد سبينس.

الوسط: ويلسون أودوبيرت، رودريجو بنتانكور، محمد قدوس

الهجوم: جواو بالينيا، تشافي سيمونز، وماتياس تيل

موعد مباراة توتنهام أمام موناكو والقنوات التلفزيونية الناقلة:-

تنطلق صافرة البداية في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية الحادي عشر بتوقيت ابوظبي.

وتنقل أحداث اللقاء عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة.