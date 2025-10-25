نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم آرسنال يحسم الجدل حول مستقبله مع الجانرز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كسر المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس صمته بشأن مستقبله مع نادي آرسنال، وسط تزايد التكهنات حول إمكانية عودته إلى البرازيل أو انتقاله إلى إيفرتون خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويغيب جيسوس، البالغ من العمر 28 عامًا، عن صفوف «المدفعجية» منذ إصابته في الرباط الصليبي الأمامي في يناير الماضي، حيث أكد أنه يتعافى بشكل جيد، لكنه لا يزال بحاجة إلى بضعة أشهر قبل العودة إلى الملاعب.

ورغم غياب جيسوس، يقدم آرسنال مستويات مميزة هذا الموسم، إذ يتصدر جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بفضل تألق الوافد الجديد فيكتور غيكرش الذي يقود خط الهجوم بنجاح.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تصاعدت الأنباء حول إمكانية رحيل جيسوس في يناير، في ظل صعوبة حصوله على دقائق لعب منتظمة بعد تعافيه الكامل. وتشير تقارير صحفية إلى أن إيفرتون من بين الأندية التي تتابع وضع اللاعب عن كثب، حسب ما كشفه الصحفي دين جونز في موقع TEAMtalk.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن آرسنال قد يوافق على بيع اللاعب إذا تلقى عرضًا بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني، أي أقل بـ15 مليونًا مما دفعه النادي لضمه من مانشستر سيتي في صيف 2022.

وفي البرازيل، تحدثت تقارير عن رغبة جيسوس في العودة إلى ناديه السابق بالميراس، كما ارتبط اسماه بكل من غريميو وفلامنغو.

وفي مقابلة مع مجلة Placar، أكد جيسوس أن تركيزه الكامل ينصب على العودة بقوة مع آرسنال، رغم اعترافه بأن العودة إلى بالميراس تبقى «حلمًا» يراوده.

وقال المهاجم البرازيلي:«هدفي الرئيسي هو العودة إلى اللعب والعودة بشكل جيد. المدرب والإدارة يخبراني يوميًا بأنهما ينتظران عودتي. لا أرى نفسي خارج خطط النادي. لدي عقد حتى عام 2027، وهذا مكاني».

وأضاف:«الاهتمام من بالميراس سيظل موجودًا دائمًا، من جانبهم ومن جانبي أيضًا، لكن لم يحدث أي تواصل رسمي. هو فقط الاهتمام الطبيعي من لاعب نشأ في أكاديميتهم ويحلم بالعودة يومًا ما».

وبذلك، يبدو أن جيسوس يفضل الاستمرار مع آرسنال هذا الشتاء والمنافسة على مكانه في تشكيلة المدرب ميكيل أرتيتا خلال سباق الدوري الممتاز.

أما على الجانب الآخر، فقد يضطر إيفرتون للبحث عن خيارات هجومية أخرى، خاصة أن الثنائي بيتو وثيرنو باري لم يسجلا سوى هدف واحد هذا الموسم. وتشير تقارير TEAMtalk إلى أن النادي يدرس خيار استعادة ريتشارليسون من توتنهام في حال قرر الأخير بيعه في يناير.

وفي سياق آخر، يستعد غابرييل مارتينيلي للعودة إلى التشكيلة الأساسية لآرسنال في الدوري للمرة الأولى منذ أغسطس، بعدما تألق في دوري أبطال أوروبا بتسجيله ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات، ما أثار إعجاب الجهاز الفني.

كما أفادت تقارير بأن آرسنال وتوتنهام يتنافسان على ضم النجم الواعد رايان لاعب فاسكو دا غاما، الذي يُعد أحد أبرز المواهب الصاعدة في أمريكا الجنوبية.

