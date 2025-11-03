سلطنة عمان وصيفا لغرب آسيا لبناء الأجسام بالبحرين

بحصاد 24 ميدالية متنوعة منها 8 ذهبيات

حققت سلطنة عمان حضورا قويا في بطولة غرب آسيا السادسة لبناء الأجسام والفيزيك المقامة في مملكة البحرين في الفترة من 31 أكتوبر وحتى3 نوفمبر، بمشاركة أكثر من 200 متسابق من اتحادات دول غرب آسيا والمقيمين فيها، جاءت سلطنة عمان في المركز الثاني في الترتيب العام للدول برصيد 286 نقطة وبحصيلة 24 ميدالية متنوعة، بعد أن جاءت خلف الإمارات التي حصدت 317 نقطة، بينما حلت البحرين ثالثا وسوريا رابعا والسعودية خامسا .

ونجح أبطالنا في إنجاز يتحقق لهذه الرياضة، باعتلاء منصات التتويج وعزف السلام السلطاني لثماني مرات بعد تتويجهم بثماني ذهبيات، إلى جانب الذهب حقق أبطال السلطنة 10 ميداليات فضية و6 ميداليات برونزية. وعودة إلى النتائج، وبدء منافسات الفيزيك، فقد أحرز اللاعب عبدالمجيد الريسي ذهبية الشباب وذهبت الفضية للاعبنا عبدالله العامري, وفي الرجال فئة(170كجم) حقق لاعبنا عبدالله العامري الميدالية الفضية وغانم المعمري المدالية البرونزية ,وفي فئة (182) أحرز سلطان اليحيائي الميدالية الفضية والخليل البوسعيدي الميدالية البرونزية ,وفي الفئة المفتوحة أحرز منير الويهي الميدالية الذهبية وزميله محمد بهدور الميدالية الفضية ,كما حقق فياض المعمري فضية الكلاسيك المفتوحة. وبالنسبة لنتائج بناء الأجسام فقد استهل عمران الزدجالي حصد الميداليات بفوزه بفضية فئة الشباب, ثم خطف إبراهيم الشنيني ذهبية فئة(171) وعيسى خلفان برونزية (175).وأحرز أحمد الحديدي ذهبية الماستر, وفي الفئة المفتوحة للشباب حصل فياض المعمري على الفضية وعمران الزدجالي على البرونزية ,كما حصل معاذ الشكيلي على برونزية وزن(70) وخطف أحمد الحديدي على ذهبية وزن(80) وحصل زميله هيثم الزدجالي على البرونزية ,وفي وزن(85)حصد اللاعب علي المعمري الذهبية وزميله عبدالله المعمري الفضية وفاز أسعد السيابي بفضية (90), وختمها سالم الريامي بذهبية فوق(90) وزميله محمد العجمي بفضية نفس الوزن وكان مسك الختام لمشاركة عمانية ناجحة.