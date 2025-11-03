لندن ـ د. ب. أ: وصل فيل فودين، لاعب وسط مانشستر سيتي، إلى المباراة رقم 200 له مع الفريق في بطولة الدوري الإنجليزي، وذلك في الفوز الذي حققه سيتي على بورنموث 3/‏1، أمس الأول ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة. وقال الموقع الرسمي لمانشستر سيتي إن فودين حقق ذلك الرقم في عمر 25 عاما و158 يوما، متفوقا على الرقم السابق المسجل باسم رحيم سترلينج والذي حققه في عمر 26 عاما و284 يوما، وأصبح فودين أصغر لاعب يصل إلى 200 مباراة بقميص مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي عبر تاريخه.

