الدوحة ـ د. ب. أ: توج اللاعب الفلبيني جوناس ماجبانتاي بلقب بطولة كأس العالم للبليارد 10 كرات التي استضافها الاتحاد القطري لألعاب البليارد على مدار 11 يوما وبمشاركة 256 لاعبا يمثلون 55 دولة. وجاء تتويج جوناس باللقب إثر فوزه على نظيره البولندي سيمون كورال بنتيجة 13 / 9 في المباراة النهائية التي استمرت نحو ثلاث ساعات. وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أنه عقب انتهاء المباراة النهائية، قام سعادة المهندس ياسر بن عبدالله الجمال وكيل وزارة الرياضة والشباب بتكريم الشركات الراعية للبطولة، فيما قام محمد الرمزاني رئيس الاتحاد القطري لألعاب البليارد بتتويج البطل ووصيفه.

