اللجنة الأولمبية العمانية تعلن مشاركتها فـي دورة التضامن الإسلامي بثماني رياضات

الدورة فرصة للمنتخبات الوطنية لتعزيز حضورها وحصد الميداليات

كشفت اللجنة الأولمبية العُمانية عن مشاركتها في النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي ستُقام في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر الجاري بثماني رياضات هي: رفع الأثقال، والرياضات المائية، والرياضات الإلكترونية، والكاراتيه، والتايكواندو، وألعاب القوى، وألعاب القوى البارالمبية، والمبارزة.

وتأتي هذه المشاركة انطلاقًا من حرص اللجنة على دعم أهداف الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، وتعزيز حضور سلطنة عُمان في هذا المحفل الرياضي المهم الذي يجسد قيم الأخوة والتعاون بين الرياضيين في الدول الإسلامية؛ حيث تعد هذه المشاركة فرصة للمنتخبات الوطنية لتعزيز خبراتهم الرياضية.

وأكدت اللجنة الأولمبية العُمانية أنها أنهت كافة الإجراءات المتعلقة بالمشاركة، بما يشمل تسجيل الفرق والإداريين والمدربين واللاعبين، بالإضافة إلى تجهيز الدعم اللوجستي والفني الطبي والإعلامي، لضمان المشاركة المثلى للرياضيين في كافة المنافسات.

ويترأس البعثة الرسمية لسلطنة عًمان سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي نائب رئيس اللجنة الأولمبية العُمانية، وبمعيته موسى بن خميس البلوشي نائب رئيس البعثة، وعبدالله بن محمد بامخالف أمين عام اللجنة. فيما تضم البعثة الإدارية سالم بن محمد البوسعيدي مدير البعثة، ومساعد مدير البعثة سعيد بن جمعة الحراصي، بالإضافة إلى سعيد بن درويش الجرجشي إداري البعثة، والإعلامي أحمد بن محمد السلماني، والمصور مروان بن نبيل اليعقوبي، ومحمد بن نبيل لوباني طبيب البعثة، وأمير بن سعيّد السلطي أخصائي علاج طبيعي.

رفع الأثقال

يمثل المنتخب الوطني لرفع الأثقال اللاعبان إلياس بن تميم البوسعيدي الذي يشارك في منافسات 71 كجم، وعامر بن سالم الخنجري في منافسات 88 كجم، تحت إشراف المدرب أحمد سعد زكريا، وإداري الفريق يوسف بن سعيد الحسني.

الرياضات المائية

يضم المنتخب الوطني للرياضات المائية السباح مشعل بن سالم الكليبي الذي يشارك في مسابقات 100م حرة و50م فراشة و100م فراشة، والسباح محمد بن خميس الوهيبي الذي يشارك في منافسات 50م فراشة و100م حرة و50م حرة و50م ظهر، بالإضافة إلى المدرب محمد بن علي الساحلي وإداري الفريق أحمد بن علي المرهون.

الرياضات الإلكترونية

يشارك في الرياضات الإلكترونية اللاعبون عبدالله بن بدر العامري وسلطان بن كامران البلوشي وأمجد بن وليد الزدجالي في منافسات روكيت ليج، بقيادة المدرب عبدالله بن ناصر العتيقي وإشراف الإداري حمد بن يعقوب الجهوري.

الكاراتيه

يمثل الفريق اللاعب إدريس بن علي البطراني الذي يشارك في مسابقة 60 كجم تحت إشراف المدرب علي بن سعيد الشبيبي.

التايكواندو

يضم الفريق المدرب عادل بن خليفة الوهيبي والإداري محمد بن إبراهيم الكثيري، بالإضافة إلى اللاعبين نبراس بن محمد الطوقي الذي يشارك في مسابقة 54 كجم وأميمة بنت حارب الهنائية التي تشارك في وزن 46 كجم.

ألعاب القوى

يضم فريق ألعاب القوى كلا من اللاعبين علي بن أنور البلوشي وملهم بن درويش البلوشي وفاتك بن عبدالغفور بيت جعبوب ومحمد بن حمدان السليماني وراشد بن هويشل العاصمي وفاتك بن عدنان بيت قيسان ومحمد بن عبيد السعدي، تحت إشراف المدربين عماد محمد شوقي سراج وفهد بن خلفان المشايخي والإداري أحمد بن عبدالله الظهوري. ويشارك المنتخب في مسابقات 100م، و200م، و800م، و1500م، وتتابع 4 x 100م، والوثب العالي.

ألعاب القوى البارالمبية

يمثل الفريق اللاعب طه بن عبدالله الحراصي الذي يشارك في مسابقة 100م رجال T37، و الإداري عدنان بن مبارك العويدي.

المبارزة

يضم فريق المبارزة مجموعة من اللاعبين واللاعبات وهم سعيد بن خالد الشعيبي وأحمد بن أنور كسكاس والحارث بن سالم الحارثي وعلي بن حمد البوسعيدي، بالإضافة إلى إسراء بنت سيف السيابية وجنى بنت محمد الشرجية وسلمى بنت سعيد الدغيشية وغزل بنت يوسف الفليتية، تحت قيادة المدربين هشام بن علي كرشود وعبد الرحمن عادل فاروق أحمد والإداري بدر بن سعيد الشعيبي، ويشارك المنتخب في منافسات الفويل والآبيه للرجال والسيدات، بما يشمل المسابقات الفردية والفرق لكلا الجنسين.

تعزيز الرياضة

أكد سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي نائب رئيس اللجنة الأولمبية العُمانية ورئيس البعثة العُمانية المشاركة في النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض، أن مشاركة سلطنة عُمان في الدورة تمثل التزامًا واضحًا من اللجنة الأولمبية العُمانية بدعم وتعزيز الرياضة العُمانية على مختلف الأصعدة، والعمل على تأهيل اللاعبين للمنافسات الدولية من خلال اكتساب الخبرات والتجارب العملية في بيئة تنافسية عالية المستوى.

وأوضح سعادته أن اللجنة حرصت على توفير جميع الإمكانات والموارد اللازمة لضمان مشاركة إيجابية للبعثة العمانية، شاملة الجوانب الإدارية والفنية والطبية والإعلامية، بما يمكّن الرياضيين من التركيز على تقديم أفضل أداء لهم في مختلف المنافسات، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي استكمالًا لنهج اللجنة في تطوير الأداء الرياضي للمنتخبات الوطنية وتعزيز جاهزيتها للمنافسات المقبلة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأشار سعادته إلى أن دورة التضامن الإسلامي تشكل منصة متميزة لتعزيز أواصر التعاون والتفاهم بين الدول الإسلامية، وتجسيد قيم التضامن والتلاحم وروح الأخوة الرياضية التي تجمع شعوب هذه الدول، مضيفًا أن المشاركة في مثل هذه المحافل الرياضية توفر للاعبين فرصة قيمة لبناء علاقات مهنية وشخصية مع نظرائهم من الدول المشاركة، بما يسهم في توسيع مداركهم وتنمية مهاراتهم الاحترافية. واختتم سعادته تصريحه بالتعبير عن ثقته في قدرة اللاعبين على تقديم أفضل مستويات الأداء، ومواصلة اكتساب الخبرات والتجارب خلال منافسات الدورة، مؤكدًا أن هذه المشاركة تمثل فرصة لتعزيز مهاراتهم الفنية والبدنية، وتطوير أدائهم في بيئة تنافسية عالمية، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من كافة أعضاء البعثة الإدارية في توفير الدعم اللازم للمنتخبات الوطنية وضمان سير المشاركة بشكل منظم واحترافي.