بالادينو مدرباً جديداً لأتالانتا

بالادينو مدرباً جديداً لأتالانتاأعلن نادي أتالانتا الإيطالي لكرة القدم، اليوم، تعاقده مع مدرب فيورنتينا السابق رافييلي بالادينو بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2027، للإشراف على الفريق الأول بالنادي.

وقال النادي في بيان إنه تعاقد رسميا مع المدرب الإيطالي للإشراف على تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفا للكرواتي إيفان يوريتش الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج.

وبدأ بالادينو، اللاعب الدولي السابق والبالغ 41 عاما، مشواره التدريبي بالفرق السنية لفريق مونزا، قبل استلام مسؤولية الفريق الأول عام 2022، حيث أشرف عليه لمدة موسمين في دوري الدرجة الأولى، ثم تولى تدريب فريق فيورنتينا وأنهى معه الدوري الإيطالي في المركز السادس، قبل أن يترك منصبه في يوليو الماضي.

وتراجع أتالانتا بقيادة مدربه السابق إيفان يوريتش إلى المركز الثالث عشر في الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة بعدما مني بهزيمتين متتاليتين مع نهاية الجولة الحادية عشرة من البطولة.