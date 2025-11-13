نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد بالبث المباشر مجانًا جاااري (1-1) مباراة العراق والإمارات في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - معلق مباراة الإمارات ضد العراق والموعد والقنوات الناقلة في ملحق قارة آسيا لتصفيات كأس العالم 2026

تتجه أنظار الجماهير العربية مساء اليوم إلى استاد محمد بن زايد في أبوظبي، حيث يلتقي منتخب الإمارات بنظيره العراقي في مواجهة حاسمة ضمن ملحق قارة آسيا المؤهل إلى كأس العالم 2026. المباراة تمثل خطوة مصيرية نحو حلم المونديال، إذ لا مجال للتعادل، والفائز فقط سيواصل مشواره نحو الملحق العالمي.

موعد مباراة الإمارات والعراق

تقام المباراة اليوم الخميس في الأوقات التالية:

السادسة مساءً بتوقيت القاهرة

السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة

الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات

من المتوقع أن تمتلئ مدرجات ملعب محمد بن زايد بالجماهير، في أجواء مشحونة بالحماس والرغبة في حسم بطاقة العبور، وسط دعم جماهيري كبير من البلدين.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والإمارات

تنقل شبكة بي إن سبورتس القطرية المباراة حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر قناة:

beIN SPORTS HD 2

يتولى التعليق على اللقاء المعلق التونسي عصام الشوالي، كما يمكن متابعة البث المباشر عبر تطبيق TOD للمشتركين في باقات الشبكة، في وقت يتوقع أن تحصد المباراة نسب مشاهدة مرتفعة داخل العراق والإمارات.

تشكيل منتخب الإمارات المتوقع

من المنتظر أن يخوض المنتخب الإماراتي اللقاء بتشكيلة تضم:

حارس المرمى: خالد عيسى

خالد عيسى الدفاع: لوكاس بيمنتا – خليفة الحمادي – كوامي أوتون – يحيى الغساني

لوكاس بيمنتا – خليفة الحمادي – كوامي أوتون – يحيى الغساني الوسط: عبدالله رمضان – يحيى نادر – نيكولاس خيمينيز

عبدالله رمضان – يحيى نادر – نيكولاس خيمينيز الهجوم: كايو لوكاس – كايو كانيدو – برونو أوليفيرا

يقود الفريق المدير الفني كوزمين أولاريو، الذي يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، وإحياء آمال الأبيض في التأهل إلى المونديال بعد غياب طويل.

استعدادات المنتخب العراقي

يدخل المنتخب العراقي اللقاء بروح عالية وطموح كبير لخطف بطاقة التأهل خارج الديار، مستندًا إلى تاريخه الحافل وجماهيره المتعطشة للعودة إلى كأس العالم بعد سنوات من الغياب. الفريق يعتمد على الأداء الجماعي والانضباط التكتيكي بقيادة مدربه الذي يراهن على الضغط المبكر واستغلال المساحات خلف دفاع الإمارات.

مباراة لا تقبل القسمة

المواجهة تحمل طابعًا تنافسيًا قويًا، إذ يسعى كل منتخب لفرض هيمنته القارية وقطع خطوة حاسمة نحو حلم المشاركة في كأس العالم 2026.

الفائز سيواصل المشوار إلى الملحق العالمي، فيما سيغادر الخاسر السباق رسميًا.

الليلة ستكون في الميدان، بين عزيمة أسود الرافدين وطموح الأبيض الإماراتي أمام جماهيره.