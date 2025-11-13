نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق منافسات النسخة 37 لدوري "كأس محافظ بنى سويف" لكرة القدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت منافسات النسخة 37 من دورى " كاس المحافظ"، والتي تنظمها إدارة التنمية الرياضية بمديرية الشباب والرياضة، لموسم 2025/2026، وذلك ، لدعم الرياضة المجتمعية وتعزيز روح المنافسة بين شباب المحافظة، وذلك تحت رعاية محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم.

وأوضح هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة، أن البطولة يشارك فيها 16 فريقا تم توزيعها على 4 مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى مراكز شباب (بلفيا / تلت /كوم ادريجة / بياض العرب)، فيما تضم المجموعة الثانية:مراكز شباب (الجمهود/بنى سليمان الشرقية/ بنى أحمد/ كوم ابو خلاد)، بينما ضمت المجموعة الثالثة: مراكز شباب (الضباعة/ العواونة /العبور للتنمية الشبابية /باها)، في حين يلعب في المجموعة الرابعة: مراكز شباب (البرج – سدمنت الجبل – نادى الشباب – نادى سمسطا ).

ويتمثل نظام البطولة حيث تُقام بين كل مجموعة دورى من دور واحد ثم يتم تصعيد الأول والثانى من كل مجموعة إلى دور الـــ8 بإجمالي 8 فرق ولعب الأدوار النهائية بخروج المغلوب حتى المبارة النهائية ويتم تحديد موعد المباراة النهائية بالتنسيق مع المحافظة، حيث أُقيمت الثلاثاء مباراتان ضمن مباريات المجموعة الأولى،انتهت بفوز مركز شباب بلفيا على فريق مركزشباب تلت بهدف دون مقابل، فيما فاز مركز شباب كوم إدريجة على مركز شباب بياض العرب برباعية نظيفة

وتاتى تلك الفاعليات تحت إشراف هشام الجبالى مدير عام مديرية الشباب والرياضة والدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية لقطاع الرياضة، عبد الله سيف مدير إدارة التنمية الرياضية، والاخصائيين الرياضيين بالادارة