الإنتر يقترب من لقب الكالتشيو

الإنتر يقترب من لقب الكالتشيوحقق فريق إنتر ميلان "ريمونتادا" مثيرة أمام مضيفه كومو في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما حول تأخره إلى فوز ثمين بنتيجة 4-3، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ32 من "الكالتشيو".

وتقدم كومو في الدقيقة 36 عن طريق أليكس فالي، ثم أضاف نيكو باز الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول، وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول سجل ماركوس تورام هدف تقليص الفارق لإنتر ميلان، ثم عاد نفس اللاعب ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 48.

وسجل دينزل دومفريس الهدف الثالث لإنتر في الدقيقة 58، ثم عاد ليسجل الهدف الرابع لإنتر والثاني له في المباراة في الدقيقة 72، قبل أن يسجل لوكاس دا كونا هدف كومو الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 89.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 75 نقطة في المركز الأول، موسعًا الفارق إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب أمام نابولي الوصيف، ليعزز آماله في التتويج قبل 6 جولات من ختام البطولة.

في المقابل، تلقى كومو خسارته الأولى بعد 7 مباريات متتالية (5 انتصارات وتعادلان) ليتجمد رصيده عند 58 نقطة، ليتراجع إلى المركز الخامس بفارق نقطتين خلف يوفنتوس الرابع.