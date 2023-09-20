نشكركم على متابعتكم خبر مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث ضمن فعاليات ملتقى الشارقة الدولي للراوي في نسخته الـ 23 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 08:49 صباحاً - شاركت إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في ملتقى الشارقة الدولي للراوي في نسخته الـ 23، والذي انطلق يوم 18 في معرض اكسبو الشارقة ويستمر حتى 20 سبتمبر الجاري بمشاركة 47 دولة.

تحمل الدورة الحالية شعار “حكايات النباتات” وتضم مجموعة من أهم الرواة على المستويين العربي والدولي، ممن يعدون مراجع في حفظ التراث الغير المادي.

وعن الملتقى أكدت فاطمة سيف بن حريز مدير إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إلى أهمية المشاركة في ملتقى الشارقة الدولي للراوي في نسخته الـ 23، والاحتفاء بحملة الموروث الشعبي، فهم يعتبرون مخزون ثقافي وفكري لا ينضب، ونحافظ معهم ومن خلالهم على تراثنا العريق.

وتابعت: يتميز الملتقى بدورته الحالية بالمشاركة الغنية من الناحيتين النوعية والكمية، وهو بمثابة فرصة مهمة لتقديم أحدث اصدارات ومبادرات المركز المتواصلة، بالإضافة لعرض أعمال وإنجازات المركز.

وأضافت بن حريز تضمنت منصة المركز مجموعة كبيرة ومتنوعة من إصدارات المركز، بالإضافة إلى ركن خاص بمبادرة “وثيقتي” يحتوي على مجموعة من الوثائق التاريخية التي تتحدث وتوثّق فترات تاريخية مختلفة في تاريخ دولة الإمارات، بالإضافة إلى شريطًا وثائقيًا مصورًا يبرز مجموعة من الأحداث والمعالم التاريخية والتراثية في الدولة.

كما قدمت “مريم الزعابي” باحث أول في إدارة البحوث والدراسات في المركز، “خروفة” بعنوان “حمدان والنخلة” للكاتبة الإماراتية “عائشة الغيص”، إضافة إلى ندوة خاصة عن “الحناء” تتحدث عن أنواعه وأهميته في التراث الإماراتي.

زخر الملتقى بمجموعة من الأنشطة الفكرية والثقافية والورش التدريبية والبرامج التفاعلية مع الجمهور، حيث ناقشت الجلسات الفكرية والندوات التخصصية قائمة من الموضوعات الغنية والمتنوعة، بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء والدارسين، بالإضافة إلى مقهى الراوي، ومكتبة الملتقى، وركن التواقيع والإطلاقات، إلى جانب عدد كبير من الكتب والإصدارات والكتيبات.

ــ انتهى ــ

نبذة عن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث

يعد مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مصدراً ومرجعاً معتمداً وموثوقاً لحفظ ونشر التراث الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورسالته تتمحور في تعزيز التراث الوطني الإماراتي وتناقله بين الأجيال، والتعريف به على المستوى الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تنظيم أجندة من الفعاليات والمسابقات التراثية، وإجراء الدراسات والأبحاث المتخصصة لحفظ وتوثيق التراث الوطني، وتوفير المصادر والمراجع التراثية للباحثين والمهتمين وكافة أفراد المجتمع. ويعد المركز أيضًا منصة لجميع مبادرات وبطولات وأنشطة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم المعنية بالتراث والتي تسعى بمجملها إلى ترسيخ الثقافة التراثية الإماراتية العريقة في الجيل الجديد، وتعزيز الوعي لديه بالقيم والعادات والتقاليد الأصيلة في المجتمع وتعميق دوره وتفعيل مشاركته في حفظ الهوية الوطنية. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.hhc.gov.ae



