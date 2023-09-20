حاكم الشارقة يعتمد مشروع خزان مياه المُدينة في المنطقة الوسطى

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 05:54 مساءً - متابعة بتول ضوا

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم مشروع خزان مياه المُدينة في المنطقة الوسطى من الإمارة بتكلفة تصل إلى 261 مليون درهم.

ووجه صاحب السمو حاكم الشارقة بالبدء في تصميم وإنشاء الخزان الذي تصل سعته إلى 6 ملايين متر مكعب أي ما يعادل مليار و300 مليون جالون.

ويهدف المشروع الاستراتيجي إلى ضمان توفير المياه في المنطقة، ويخدم مشاريع الزراعة والثروة الحيوانية، حيث تمت زراعة القمح في مليحة في العام 2023 بواقع 400 هكتار، فيما تسعى الشارقة لزيادة مساحة الأراضي المزروعة بالقمح بواقع 1500 هكتار ليصل الإجمالي في العام 2024 إلى 1900 هكتار.

ويخدم خزان المُدينة مشروع مزرعة الأبقار الذي يبدأ هذا العام بـ1000 بقرة من أجود السلالات ليتضاعف العدد في العام المقبل إلى 2000 بقرة.

كما سيخدم خزان المياه الاستراتيجي أيضاً مشروع الدواجن ومشروع الأغنام والماعز الذي سيبدأ هذا العام بأفضل الأنواع والسلالات المنتقاه



