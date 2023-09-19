العالم اليوم - فيديو.. جدل حول مستهدف "ناطحة السحاب" الشهيرة في الخرطوم

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. جدل حول مستهدف "ناطحة السحاب" الشهيرة في الخرطوم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 11:17 صباحاً - تتبادل الفصائل المتحاربة في السودان، الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو اللوم بشأن استهداف مبان مهمة في العاصمة الخرطوم.

وتصاعد دخان أسود، الأحد، من في ناطحة سحاب مشهورة ذات واجهة زجاجية، وهي برج شركة النيل الكبرى للبترول المكون من 18 طابقا.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية النيران تشتعل في أبراج أخرى تضم وزارة العدل في وهيئة الضرائب.

واتهمت وزارة الخارجية، التي يسيطر عليها الجيش السوداني، في بيان يوم الاثنين، قوات الدعم السريع شبه العسكرية بـ"استهداف عدد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى والمهمة والمباني التجارية في البلاد" خلال اليومين الماضيين.

وفي وقت سابق، ألقت قوات الدعم السريع باللوم على القوات المسلحة السودانية في تنفيذ "هجمات في الخرطوم"، قالت إنها "أثرت على المرافق الحيوية".

وتصاعدت حدة القصف الجوي منذ اندلاع القتال في منتصف أبريل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقد أصابت بعض تلك الغارات الجوية مناطق مأهولة بالسكان، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين.